Врач Матвеева: продукты с сахарозаменителями могут повысить риск онкологии

Регулярное потребление продуктов с маркировкой «без сахара» может увеличивать риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Мария Матвеева.
Эксперт пояснила, что многие такие продукты содержат фруктозу и различные сиропы, которые мало отличаются от обычного сахара по калорийности. Более безопасными альтернативами являются некалорийные подсластители, такие как стевия и эритрит.
Матвеева особо предупредила об опасности напитков типа Coca-Cola Zero, которые помимо подсластителей содержат фосфорную кислоту, аспартам и ацесульфам калия, способные воздействовать на ДНК и митохондрии. Она рекомендовала ограничить потребление таких напитков одной банкой в день.
Отдельно эндокринолог указала на риски, связанные с протеиновым печеньем и шоколадом без сахара. Высокое содержание белка может перегружать организм, а сахарные спирты часто вызывают диарею. Специалист рекомендует употреблять такие продукты умеренно, после основного приема пищи.
