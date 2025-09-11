Малый бизнес заработал миллионы благодаря проекту «Лето в Москве»

Как ранее сообщал мэр Москвы, только в июне-июле оборот кафе и ресторанов вырос на 24,1 процента, а число веранд превысило пять тысяч. В рамках спецпроекта «Время возможностей» к фестивалю присоединилось свыше 1,5 тысячи компаний — от музеев и арт-пространств до заведений общепита. Представители бизнеса отмечают, что участие в «Лете в Москве» помогает им выходить на новую аудиторию и формировать лояльность клиентов.