Малый бизнес заработал миллионы благодаря проекту «Лето в Москве»

Проект «Лето в Москве» стал поддержкой для малого и среднего бизнеса: предприниматели бесплатно представляли продукцию на городских площадках и получали новых клиентов. За сезон товары и услуги 700 брендов увидели более 1,5 миллиона горожан и туристов.
Ярмарочные павильоны и «Зелёный маркет» на Болотной площади превратились в точки прямого общения с покупателями. Здесь москвичи пробовали авторские лимонады, безмолочное мороженое, изделия ручной работы и одежду для питомцев.
Участники отмечали, что площадки в центре столицы обеспечили им дополнительную узнаваемость и рост продаж. Так, основательница бренда Bananadog подчеркнула, что удачное расположение помогло быстро найти клиентов, а создательница марки фарфоровых цветов рассказала о росте заказов и популярности в соцсетях.
Как ранее сообщал мэр Москвы, только в июне-июле оборот кафе и ресторанов вырос на 24,1 процента, а число веранд превысило пять тысяч. В рамках спецпроекта «Время возможностей» к фестивалю присоединилось свыше 1,5 тысячи компаний — от музеев и арт-пространств до заведений общепита. Представители бизнеса отмечают, что участие в «Лете в Москве» помогает им выходить на новую аудиторию и формировать лояльность клиентов.