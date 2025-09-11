«Не в возрасте дело»: Волочкова отвергла предложение Шаляпина о пожилом мужчине

Шаляпин же опасается, что Волочкова в силу своей доброты может быть обманута очередным молодым ухажером и останется без своей недвижимости. Анастасия же напоминает: ее обманывали и предавали люди разных возрастов: «Меня и люди постарше обманывали. Обманывали на большие деньги, включая отца моей дочери». Анастасия точно знает, какого мужчину она хотела бы видеть рядом с собой. Однако признается, что вряд ли такой существует. «Какого мужчину я хотела бы видеть рядом со мной? Того, кто будет меня любить. По-настоящему. И искренне. Со мной может быть рядом мужчина достойный, благородный, по силе духа, по возможности быть настоящим, по масштабу личности, по сексуальности, по самым лучшим качествам, по стойкости, выдержке, умению противостоять любому испытанию жизни. Который будет относиться ко мне как к настоящему сокровищу и обожать мое творчество. Человек должен быть, в котором по всем этим качествам не две, а три Волочковых. Это непросто», — резюмировала звезда.