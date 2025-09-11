Пригожин неожиданно ответил на слова Пугачевой о предательстве Родины

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал интервью уехавшей из России после начала СВО певицы Аллы Пугачевой. Он ответил на слова артистки о «предательстве Родины». Об этом пишет Daily Storm в Telegram.
Пригожин заявил, что решение уехать из страны было исключительно выбором самой Пугачевой, а родина ее не предавала.
Певица, по мнению продюсера, просто оказалась ситуации, к которой она не привыкла, где ее не превозносят над остальными людьми.
Также Пригожин отметил, что испытал обиду за певца Филиппа Киркорова, поскольку Пугачева заявила, что о браке с ним ее попросила мать исполнителя.
Ранее стало известно, что Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия стали жертвами наглого таксиста в Турции, который попытался развести пару на 1 млн рублей.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.