Пригожин неожиданно ответил на слова Пугачевой о предательстве Родины

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал интервью уехавшей из России после начала СВО певицы Аллы Пугачевой.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал интервью уехавшей из России после начала СВО певицы Аллы Пугачевой. Он ответил на слова артистки о «предательстве Родины». Об этом пишет Daily Storm в Telegram.

Пригожин заявил, что решение уехать из страны было исключительно выбором самой Пугачевой, а родина ее не предавала.

Певица, по мнению продюсера, просто оказалась ситуации, к которой она не привыкла, где ее не превозносят над остальными людьми.

Также Пригожин отметил, что испытал обиду за певца Филиппа Киркорова, поскольку Пугачева заявила, что о браке с ним ее попросила мать исполнителя.

Ранее стало известно, что Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия стали жертвами наглого таксиста в Турции, который попытался развести пару на 1 млн рублей.

