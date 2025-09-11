DM: стрелявший в Кирка мог скрыться на частном самолете из аэропорта Юты

Стрелявший в американского активиста Чарли Кирка мог скрыться на частном самолете, который вылетел из аэропорта неподалеку от места преступления, сообщает Daily Mail.
По данным издания, борт направился на юг в сторону Аризоны, после чего исчез с радаров. Через час самолет вновь появился и вернулся в аэропорт Прово.
Информация о том, что подозреваемый мог скрыться на самолете, появилась в сети, и теперь ФБР изучает эту версию. Владелец судна зарегистрирован в городе Лихай, штат Юта.
Отставной агент ФБР Джеймс Гальяно в эфире Fox News также высказал предположение, что убийца мог воспользоваться частным самолетом для побега.
Ранее сообщалось, что винтовка, из которой был застрелен Кирк, была заряжена патронами с гравировкой, связанной с трансгендерной* идеологией.
* движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.