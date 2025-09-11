В дорожном управлении Омской области внедрят бережливые технологии

«Дорожное ремонтно-строительное управление № 3» Омской области начало внедрение бережливых технологий при поддержке Регионального центра компетенций, сообщили в правительстве региона. Проект реализуется в ходе федеральной программы «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Пилотным направлением выбрано нанесение дорожной разметки, которое занимает более 20% выручки предприятия. Анализ показал, что оптимизация процессов позволит сократить время выполнения работ на 15−20%, повысить выработку до 10% и значительно снизить расход материалов, включая холодный пластик. Эксперты отмечают, что внедрение бережливых методов также улучшит качество разметки и повысит слаженность работы бригад.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.