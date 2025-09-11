В дорожном управлении Омской области внедрят бережливые технологии

Пилотным направлением выбрано нанесение дорожной разметки, которое занимает более 20% выручки предприятия. Анализ показал, что оптимизация процессов позволит сократить время выполнения работ на 15−20%, повысить выработку до 10% и значительно снизить расход материалов, включая холодный пластик. Эксперты отмечают, что внедрение бережливых методов также улучшит качество разметки и повысит слаженность работы бригад.