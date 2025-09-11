Военкор Коц считает, что на интервью Пугачевой не стоит обращать внимание

На мнение певицы Аллы Пугачевой, сбежавшей из России и которое она озвучила в интервью, не стоит обращать внимание. Об этом заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Журналист отметил, что Пугачева не является ни аналитиком, ни человеком, от которого зависят судьбы других людей, ни нравственным маяком. По словам военкора, артистка — старый и больной человек «с термальной стадией чувства собственного величия».
«Но ни один из этих статусов не претендует на то, чтобы тебя воспринимали как что-то серьезное. На чьи слова можно реагировать возмущением, гневом, злостью. Ну, или одобрением. Да вообще никак не надо реагировать», — подчеркнул он.
Пожали плечами и пошли дальше, констатировал Коц.
Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала базаром лицемерия новое интервью Пугачевой.
Напомним, певица Алла Пугачева дала интервью, которое было записано в Латвии. В нем она утверждала, что не собиралась уезжать из России, однако была вынуждена последовать за своим мужем-комиком.