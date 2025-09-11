Россиянам рассказали, как не попасть в ловушку синдрома упущенной жизни

Психолог Александр Бережной объяснил, что синдром упущенной жизни, или FOMO, все чаще встречается у людей в эпоху социальных сетей. По его словам, это состояние проявляется тревогой и недовольством собой на фоне постоянного сравнения с чужими успехами и красивыми картинками в ленте. Об этом пишет телеканал 360.ru.
— Если раньше человек сравнивал себя преимущественно с соседями и коллегами и разница не была столь очевидной, то сегодня он невольно сопоставляет свои будни с яркой, отредактированной жизнью кумиров из социальных сетей, понимая разницу в доходах, графике жизни и окружении, — отметил Бережной.
Специалист подчеркнул, что синдром может касаться любых сфер — работы, семьи, романтических отношений. В итоге человек начинает жить не своей жизнью, а пытается соответствовать ожиданиям окружающих. Классический пример FOMO — старуха из сказки о золотой рыбке, которая в погоне за статусом в итоге осталась ни с чем.
По словам эксперта, справиться с этим состоянием помогает «цифровая гигиена». Стоит ограничить время в соцсетях, отключить лишние уведомления и отписаться от страниц, вызывающих зависть или тревогу. Такой шаг позволяет вернуться к собственным ценностям и почувствовать полноту жизни.