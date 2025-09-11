Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, как не попасть в ловушку синдрома упущенной жизни

Психолог Бережной: социальные сети провоцируют синдром упущенной жизни.

Источник: Комсомольская правда

Психолог Александр Бережной объяснил, что синдром упущенной жизни, или FOMO, все чаще встречается у людей в эпоху социальных сетей. По его словам, это состояние проявляется тревогой и недовольством собой на фоне постоянного сравнения с чужими успехами и красивыми картинками в ленте. Об этом пишет телеканал 360.ru.

— Если раньше человек сравнивал себя преимущественно с соседями и коллегами и разница не была столь очевидной, то сегодня он невольно сопоставляет свои будни с яркой, отредактированной жизнью кумиров из социальных сетей, понимая разницу в доходах, графике жизни и окружении, — отметил Бережной.

Специалист подчеркнул, что синдром может касаться любых сфер — работы, семьи, романтических отношений. В итоге человек начинает жить не своей жизнью, а пытается соответствовать ожиданиям окружающих. Классический пример FOMO — старуха из сказки о золотой рыбке, которая в погоне за статусом в итоге осталась ни с чем.

По словам эксперта, справиться с этим состоянием помогает «цифровая гигиена». Стоит ограничить время в соцсетях, отключить лишние уведомления и отписаться от страниц, вызывающих зависть или тревогу. Такой шаг позволяет вернуться к собственным ценностям и почувствовать полноту жизни.