Россиянам рассказали, как не попасть в ловушку синдрома упущенной жизни

Психолог Александр Бережной объяснил, что синдром упущенной жизни, или FOMO, все чаще встречается у людей в эпоху социальных сетей. По его словам, это состояние проявляется тревогой и недовольством собой на фоне постоянного сравнения с чужими успехами и красивыми картинками в ленте. Об этом пишет телеканал 360.ru.