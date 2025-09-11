В Омской области завершается ремонт дороги Новоселецк — Нововаршавка

Ремонтные работы завершаются на участке автомобильной дороги Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка в Омской области в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области.
Специалисты работают на участке с 144 по 152 км. Они выполнили полный комплекс работ: фрезерование изношенного покрытия, ликвидацию пучинообразований, укрепление основания методом холодного ресайклинга с добавлением цемента и укладку двух слоев нового асфальтобетона. В настоящее время завершается укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью.
До ввода объекта в эксплуатацию будет нанесена дорожная разметка и установлены знаки. Обновленная трасса обеспечит надежную транспортную связь между населенными пунктами и повысит безопасность дорожного движения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.