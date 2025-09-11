Вскочившие в последний вагон. Что рассказали успевшие въехать в Беларусь до закрытия Польшей границы

Среди тех, кто едет в Беларусь, не только граждане нашей страны. В очереди можно встретить и представителей Евросоюза, которые воспользовались безвизом. Закрытие польской границы их не пугает. Например, Ян из Нидерландов едет к друзьям в Минск. «По-человечески обидно, что белорусам визы в Европу нужны, а нам в Беларусь — нет. Дружелюбность должна быть с обеих сторон. Не боюсь въезжать в последний день перед закрытием Польшей границы. Если они не откроют, то выеду обратно через Литву», — заметил мужчина.