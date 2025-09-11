Вскочившие в последний вагон. Что рассказали успевшие въехать в Беларусь до закрытия Польшей границы

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Считанные часы остались до закрытия Польшей границы с Беларусью. Въехавшие в нашу страну не скрывают облегчения, что вовремя успели, передает корреспондент БЕЛТА.
Брестчанка Елена выдохнула, когда прошла контроль на белорусской стороне. «У поляков мы постояли, хотя были первыми. Они час просто не выходили. Если бы они работали, прошли бы быстрее. Не знаю, может, дождь им мешал. Белорусы молодцы, все быстро», — поделилась впечатлениями женщина.
Новость о закрытии польской границы заставила ее срочно менять планы и возвращаться домой. «Я ездила к дочери. Должна была 15 сентября вернуться. Экстренно билеты поменяли и взяли на автобус. Рада, что успела», — подчеркнула Елена.
Жительница Бреста Тамара вернулась домой за несколько часов до закрытия границы, с внуком гостили у родственников. «Мы планировали возвращаться именно сегодня. Немножко было волнительно из-за новостей о закрытии границы. Но упорно поехали, билеты брали заранее. Все у нас хорошо, слава богу», — рассказала брестчанка.
Среди тех, кто едет в Беларусь, не только граждане нашей страны. В очереди можно встретить и представителей Евросоюза, которые воспользовались безвизом. Закрытие польской границы их не пугает. Например, Ян из Нидерландов едет к друзьям в Минск. «По-человечески обидно, что белорусам визы в Европу нужны, а нам в Беларусь — нет. Дружелюбность должна быть с обеих сторон. Не боюсь въезжать в последний день перед закрытием Польшей границы. Если они не откроют, то выеду обратно через Литву», — заметил мужчина.
В Государственный пограничный комитет Беларуси 11 сентября поступило официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша о закрытии с 1.00 12 сентября по белорусскому времени пунктов пропуска на белорусско-польской границе. Речь идет об автодорожных «Брест» — «Тересполь» и «Козловичи» — «Кукурыки», а также четырех железнодорожных пунктах пропуска: «Гродно» — «Кузница Белостоцкая», «Берестовица» — «Зубки Белостоцкие», «Свислочь» — «Семеновка», «Брест» — «Тересполь». Сроки возобновления работы пунктов пропуска польская сторона пообещала сообщить дополнительно. -0-Фото Виолетты Южаковой.