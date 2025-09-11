Появился последний потомок Ивана Сусанина, требующий похоронить себя в России

Журналисты выяснили, что в итальянской коммуне Мураццано живет художник Петр Чахотин, который называет себя последним потомком Ивана Сусанина и просит, чтобы его похоронили на родине предка.
Расследование началось с карельской отшельницы Людмилы Ивашовой, которая восстановила старинную часовню у себя в селе. Там она рассказала, что потомок Сусанина прислал из Италии образа для потолка храма в дар. Доказательством слов Чахотина о его предке стала биография его отца.
— Появился я на свет рядом с Константинополем, где отец мой Степан Иванович Чахотин служил в русском консульстве. Он сам происходил из крепостных крестьян Костромской губернии из того же села, что и Иван Сусанин. С потомками которого семья моего отца была связана узами дальнего родства, — рассказал художник в эфире передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия».
Он добавил, что 40 лет назад уехал в итальянскую коммуну и всю жизнь проработал художником. Пенсионер признался, что он думает над тем, чтобы после смерти его похоронили на родине Сусанина. Благодаря журналистам он побывал в Костромской области, посетил музей и несколько памятных мест, связанных со своим знаменитым предком.
