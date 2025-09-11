Появился последний потомок Ивана Сусанина, требующий похоронить себя в России

Он добавил, что 40 лет назад уехал в итальянскую коммуну и всю жизнь проработал художником. Пенсионер признался, что он думает над тем, чтобы после смерти его похоронили на родине Сусанина. Благодаря журналистам он побывал в Костромской области, посетил музей и несколько памятных мест, связанных со своим знаменитым предком.