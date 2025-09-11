США заплатят до 100 тысяч долларов за информацию о виновных в убийстве Чарли Кирка

США заплатят до 100 тысяч долларов за информацию о причастных к убийству консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщили в пресс-службе Федерального бюро расследования (ФБР) на официальной странице в социальной сети X.
— ФБР предлагает вознаграждение в размере до 100 000 долларов, — говорится в сообщении.
Кирка застрелили вечером 10 сентября во время его выступления на кампусе университета, пуля попала в шею. После стрельбы на месте началась паника, и люди начали разбегаться в разные стороны.
Активиста госпитализировали в тяжелом состоянии, но позднее президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала, чем был известен Кирк.
Позже ФБР также опубликовало фотографию мужчины, который может быть причастен к расправе. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что покушение на активиста демонстрирует глубину раскола в США.
После произошедшего Белый дом выступил с обвинениями в отношении политиков Демократической партии, которые поддерживают преступления в США. При этом последние посты в социальных сетях Кирк посвятил трагедии с украинской беженкой Ириной Заруцкой.