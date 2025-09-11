Офицер Дандыкин: ВС РФ уничтожили ударом технику Израиля, ослепив ВСУ

Российские военные поразили многофункциональную радиолокационную станцию RADA израильского производства. Как отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин уничтожение этой станции «ослепило» ВСУ на участке, где она находилась.
«Это очень серьезная станция, которая контролирует воздушное пространство, может контролировать надводное. Уничтожив RADA, наши военные ослепили на этом участке ВСУ, они не смогут отслеживать наши дроны», — объяснил он.
Военный эксперт обратил внимание на то, что особенно много подобных станций уничтожается на херсонском направлении.
«Особенно много этих станций уничтожается на херсонском направлении. Почему-то они часто сосредоточены к югу. Получается, что противник боится, что мы будем использовать юг в сторону Николаева, Одессы», — добавил он.
Отметим, что израильская радиолокационная станция RADA предназначена для обнаружения источников огня и борьбы с беспилотниками. Как отмечается в открытых источниках, ВСУ в основном поставляют две модификации — RADA RPS-42 и RADA ieMHR, которые определяют как крупные объекты, самолеты, ракеты, артиллерийские боеприпасы, так и небольшие БПЛА.
