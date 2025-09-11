Москвичам помогут продвигать бренды на «Яндекс Маркете»

Проект «Сделано в Москве» совместно с маркетплейсом «Яндекс Маркет» открыл отбор до 250 столичных брендов для участия в спецпроекте. У предпринимателей появится возможность заметно повысить продажи и популярность.
Каждому участнику предоставят до 60 тыс. бонусных баллов для продвижения товаров в поиске и на страницах категорий в течение двух месяцев.
Для участия компании должны зарегистрировать информацию о бренде и продукции на сайте сделановмоскве.рф до 30 сентября, иметь не менее пяти товаров на площадке и активный кабинет продавца. Продукция также должна соответствовать правилам маркетплейса. Главный плюс инструмента продвижения — оплата только за реально купленные товары, а не за показы или клики.
Спецпроект стартовал впервые в июле 2024 года и показал отличные результаты, поэтому его решили возобновить. Сегодня «Сделано в Москве» объединяет более 7,5 тысячи предпринимателей с 36 тысячами товаров. Город предлагает брендам широкий набор бесплатных инструментов: от участия в ярмарках и выставках до интернет-рекламы, наружной рекламы и публикаций в СМИ и соцсетях, помогая им заявить о себе и расширить аудиторию.
Программа «Сделано в Москве» начала свою работу в столице в сентябре 2022 года. Она позволяет предпринимателям представить свой бренд и привлечь внимание новых клиентов. Участники проекта получают возможность принять участие в крупных столичных мероприятиях, таких как «Московская неделя моды» и «Московская неделя интерьера и дизайна», а также проектах «Лето в Москве» и «Зима в Москве». В рамках этих событий бизнесу предоставляется бесплатный доступ к различным инструментам продвижения.