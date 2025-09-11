Москвичам помогут продвигать бренды на «Яндекс Маркете»

Программа «Сделано в Москве» начала свою работу в столице в сентябре 2022 года. Она позволяет предпринимателям представить свой бренд и привлечь внимание новых клиентов. Участники проекта получают возможность принять участие в крупных столичных мероприятиях, таких как «Московская неделя моды» и «Московская неделя интерьера и дизайна», а также проектах «Лето в Москве» и «Зима в Москве». В рамках этих событий бизнесу предоставляется бесплатный доступ к различным инструментам продвижения.