В Ростове разобьют парк у Северного водохранилища

Новый ростовский парк займет площадь, превышающую три гектара.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове врио губернатора Юрий Слюсарь пообщался с жителями Северного микрорайона. На встрече обсудил благоустройство парка «Дружба». Люди попросили о том, чтобы там было больше зелени и прогулочных зон и поменьше плиточного покрытия и пунктов торговли. Ростовчане также предложили вернуть фонтан.

Кроме этого во время диалога было анонсировано создание природного парка на противоположном берегу Северного водохранилища.

— Здесь благоустроят более 3 гектаров прибрежной части, — сообщили в правительстве области.

