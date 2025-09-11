В Ростове разобьют парк у Северного водохранилища

В Ростове врио губернатора Юрий Слюсарь пообщался с жителями Северного микрорайона. На встрече обсудил благоустройство парка «Дружба». Люди попросили о том, чтобы там было больше зелени и прогулочных зон и поменьше плиточного покрытия и пунктов торговли. Ростовчане также предложили вернуть фонтан.
Кроме этого во время диалога было анонсировано создание природного парка на противоположном берегу Северного водохранилища.
— Здесь благоустроят более 3 гектаров прибрежной части, — сообщили в правительстве области.
