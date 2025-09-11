В Ростове разобьют парк у Северного водохранилища

В Ростове врио губернатора Юрий Слюсарь пообщался с жителями Северного микрорайона. На встрече обсудил благоустройство парка «Дружба». Люди попросили о том, чтобы там было больше зелени и прогулочных зон и поменьше плиточного покрытия и пунктов торговли. Ростовчане также предложили вернуть фонтан.