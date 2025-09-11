Жена Портнягина попросила суд простить ей более 30 отмытых миллионов рублей

Во время заседания в Мещанском суде Портнягина заявила, что использовала легализованные средства на лечение ребенка с проблемами здоровья и личные нужды, в том числе транспортные расходы и проживание. Она попросила суд проявить снисхождение, признав, что совершила ошибку. При этом женщина полностью признала, что дала должностному лицу префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы взятку в размере 300 тысяч рублей.