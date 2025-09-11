Жена Портнягина попросила суд простить ей более 30 отмытых миллионов рублей

Супруга российского блогера Дмитрия Портнягина Екатерина Портнягина в четверг, 11 сентября, признала вину в легализации части средств и даче взятки, а также попросила суд исключить из обвинения 31,5 миллиона рублей.
Во время заседания в Мещанском суде Портнягина заявила, что использовала легализованные средства на лечение ребенка с проблемами здоровья и личные нужды, в том числе транспортные расходы и проживание. Она попросила суд проявить снисхождение, признав, что совершила ошибку. При этом женщина полностью признала, что дала должностному лицу префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы взятку в размере 300 тысяч рублей.
По данным следствия, общая сумма легализованных средств превышает 92 миллиона рублей. Портнягина пояснила, что сейчас она занимает должность генерального директора собственной компании с месячным доходом 250 тысяч рублей. При этом супруг существенно помогает ей в выплате ипотеки размером 1,5 миллиона рублей.
Мещанский суд продлил для Дмитрия Портнягина меру пресечения в виде запрета определенных действий на три месяца. 27 октября блогер выступит с последним словом на судебном заседании, передает Life.ru.
3 апреля прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении Дмитрия Портнягина за отмывание денег. 7 апреля Мещанский суд продлил ему запрет определенных действий на полгода.