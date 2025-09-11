В кузбасской Тайге прошла экологическая акция по переработке отходов

Мероприятие прошло в отделении дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения. Участники акции занимались изготовлением поделок из вторсырья, создавая из картонных коробок декоративных сов. Также был создан коллаж на тему «Спасем планету вместе» с использованием крышек от бутылок, салфеток, коктейльных трубочек и других материалов. Особую активность проявила группа молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, которые собрали макулатуру для последующей переработки.