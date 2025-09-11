Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В кузбасской Тайге прошла экологическая акция по переработке отходов

Участниками стали посетители Комплексного центра социального обслуживания населения.

Экологическая акция «Соберем. Сдадим. Переработаем» прошла в городе Тайга Кузбасса в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Тайгинского городского округа.

Мероприятие прошло в отделении дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения. Участники акции занимались изготовлением поделок из вторсырья, создавая из картонных коробок декоративных сов. Также был создан коллаж на тему «Спасем планету вместе» с использованием крышек от бутылок, салфеток, коктейльных трубочек и других материалов. Особую активность проявила группа молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, которые собрали макулатуру для последующей переработки.

«Данная акция учит бережней относиться к окружающей среде. Благодаря акции участники узнали, что повторная переработка бумаги позволяет сократить потребность в вырубке леса, научились ответственнее обращаться с ресурсами, у них сформировалось более ответственное отношение к природе и экологии», — отметила директор Комплексного центра социального обслуживания населения Тайгинского городского округа Надежда Сурова.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.