В кузбасской Тайге прошла экологическая акция по переработке отходов

Экологическая акция «Соберем. Сдадим. Переработаем» прошла в городе Тайга Кузбасса в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Тайгинского городского округа.
Мероприятие прошло в отделении дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения. Участники акции занимались изготовлением поделок из вторсырья, создавая из картонных коробок декоративных сов. Также был создан коллаж на тему «Спасем планету вместе» с использованием крышек от бутылок, салфеток, коктейльных трубочек и других материалов. Особую активность проявила группа молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, которые собрали макулатуру для последующей переработки.
«Данная акция учит бережней относиться к окружающей среде. Благодаря акции участники узнали, что повторная переработка бумаги позволяет сократить потребность в вырубке леса, научились ответственнее обращаться с ресурсами, у них сформировалось более ответственное отношение к природе и экологии», — отметила директор Комплексного центра социального обслуживания населения Тайгинского городского округа Надежда Сурова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.