ГПК прогнозирует, что до закрытия границы польская сторона примет не более 150 авто

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет Беларуси прогнозирует, что до закрытия границы польская сторона примет не более 150 транспортных средств. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГПК.
Так, за последний час Польша приняла на свою территорию 20 легковых транспортных средств и 6 автобусов. «Учитывая замедленное оформление, можно спрогнозировать, что польская сторона пропустит на свою территорию до закрытия границы не более 150 транспортных средств», — отметили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
В пункте пропуска «Брест» очереди на въезд в Евросоюз дожидаются граждане разных стран. -0-
