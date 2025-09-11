ГПК прогнозирует, что до закрытия границы польская сторона примет не более 150 авто

Так, за последний час Польша приняла на свою территорию 20 легковых транспортных средств и 6 автобусов. «Учитывая замедленное оформление, можно спрогнозировать, что польская сторона пропустит на свою территорию до закрытия границы не более 150 транспортных средств», — отметили в Государственном пограничном комитете Беларуси.