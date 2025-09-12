Ричмонд
Волгоградским пенсионерам помогут открыть свое дело

Волгоградская область вошла в число пилотных регионов, где будет реализован проект «Серебряный старт», направленный на поддержку жителей старше 60 лет, желающих начать свой бизнес.

Источник: Reuters

Как сообщает комитет экономической политики и развития Волгоградской области, участники пройдут обучение основам предпринимательства, цифровой грамотности и финансовой безопасности, а также получат консультации по развитию бизнес-идей. Мероприятие пройдет с 8 по 17 октября в региональном центре «Мой бизнес». Победитель конкурса бизнес-проектов получит грант в размере 150 тысяч рублей на открытие своего дела.

В Волгоградской области в соответствии с указаниями губернатора Андрея Бочарова созданы и успешно работают около ста мер поддержки для предпринимателей. Среди них — бесплатные образовательные курсы, консультационные услуги, помощь в оформлении документов и предоставление грантов. Эти меры способствуют развитию малого и среднего бизнеса и реализуют задачи национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».