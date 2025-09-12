Волгоградским пенсионерам помогут открыть свое дело

Как сообщает комитет экономической политики и развития Волгоградской области, участники пройдут обучение основам предпринимательства, цифровой грамотности и финансовой безопасности, а также получат консультации по развитию бизнес-идей. Мероприятие пройдет с 8 по 17 октября в региональном центре «Мой бизнес». Победитель конкурса бизнес-проектов получит грант в размере 150 тысяч рублей на открытие своего дела.