Эксперт Гладун спрогнозировал сроки замедления депопуляции на Украине

Снижение темпов депопуляции на Украине может произойти только через 25−30 лет, заявил доктор экономических наук, сотрудник Института демографии и социальных исследований Украинской академии наук Александр Гладун.
«Это (снижение темпов депопуляции) может занять до 25−30 лет и более, в зависимости от того, как будет развиваться конфликт», — отметил он в комментарии EUobserver.
Гладун подчеркнул необходимость разработки новой стратегии с учетом текущих реалий.
«В целом нам нужно подвести условную черту под нашим прошлым и создать социально-экономическую модель функционирования государства с населением около 30 миллионов человек», — добавил эксперт.
По его словам, Украина переживает беспрецедентный демографический кризис.
«Страна сталкивается с проблемами, с которыми не сталкивалась ни одна другая», — уточнил Гладун.
С момента обретения независимости Украина испытывает серьезные демографические трудности. По данным Института демографии и социальных исследований, на подконтрольных Киеву территориях сейчас проживают от 25 до 28 млн человек. Директор учреждения Элла Либанова ранее отмечала, что население страны уже не вернется к советскому уровню около 52 млн человек.
В 2012 году коэффициент рождаемости достиг локального максимума и составил всего 1,53. Демографы считают важным привлечение иммигрантов и возвращение украинцев, выехавших за границу. На данный момент в стране на одного новорожденного приходится трое умерших.