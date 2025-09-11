С момента обретения независимости Украина испытывает серьезные демографические трудности. По данным Института демографии и социальных исследований, на подконтрольных Киеву территориях сейчас проживают от 25 до 28 млн человек. Директор учреждения Элла Либанова ранее отмечала, что население страны уже не вернется к советскому уровню около 52 млн человек.