В Госдуме выступили за снижение возраста для повышения пенсии

По словам депутата, можно будет подумать о таком изменении в случае, если медицинское сообщество признает, что люди нуждаются в уходе в более раннем возрасте. Она напомнила, что изначально пенсию увеличивали людям старше 80 лет, которых признали инвалидами I группы. Однако потом второе требование убрали.