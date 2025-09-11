В Госдуме выступили за снижение возраста для повышения пенсии

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в четверг, 11 сентября, поддержала идею о снижении возраста для назначения повышенной страховой пенсии с 80 до 70 лет.
По словам депутата, можно будет подумать о таком изменении в случае, если медицинское сообщество признает, что люди нуждаются в уходе в более раннем возрасте. Она напомнила, что изначально пенсию увеличивали людям старше 80 лет, которых признали инвалидами I группы. Однако потом второе требование убрали.
— Сегодня для того, чтобы изменить эту норму, мне кажется, необходимо с медицинским сообществом переговорить, добиться заключения, — передает слова Бессараб Lenta.ru.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости предоставления российским пенсионерам права на получение 13-й пенсии в конце года.
В Госдуме хотят увеличить отпуск для предпенсионеров. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала «Вечерней Москве», могут ли предпенсионерам предоставить дополнительный отпуск и каким еще категориям россиян он полагается.