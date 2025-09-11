В Ненецком АО запустят программы внутреннего туризма для молодежи

Школьники и студенты Ненецкого автономного округа с 2026 года смогут посещать отдаленные поселки региона в ходе реализации программ внутреннего туризма, что соответствует достижению целей нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.
Инициатива возникла после обращения участников окружной сборной «Зарницы 2.0», которые выразили желание путешествовать по труднодоступным уголкам округа. Планируются поездки в село Шойна, поселки Харута и Амдерма и на остров Колгуев.
«Там можно будет пообщаться с местными ребятами, которые учатся в небольших школах. В Каратайке, например, в 11 классе учится всего одна девочка, а в 10-м — два школьника. Но это уникальные школы», — отметила врио губернатора НАО Ирина Гехт.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.