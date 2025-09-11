Нгуен Ван Чунг: Вьетнам на протяжении 80 лет независимости последовательно реализует мирную внешнюю политику

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вьетнам на протяжении 80 лет независимости последовательно реализует мирную внешнюю политику. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь Нгуен Ван Чунг 11 сентября на торжественном мероприятии по случаю 80-летия независимости этой страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Символично, что сегодня, в день проведения данного мероприятия, Нгуен Ван Чунг вручил верительные грамоты Президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Глава дипломатической миссии в своем выступлении обратил внимание, что 80-летний юбилей независимости является значимой вехой для вьетнамского народа.
«Восемьдесят лет назад, 2 сентября 1945 года, на исторической площади Ба Динь президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимости, которая положила начало Демократической Республике Вьетнам, ныне Социалистической Республике Вьетнам. В документе подтверждены универсальные ценности человечества, а именно право на жизнь, свободу и стремление к счастью для всех народов», — отметил посол.
«Это стремление к независимости и свободе побудило вьетнамский народ преодолеть многие трудности и лишения, чтобы завоевать независимость в 1945 году, одержать победу над колониализмом в 1954 году и воссоединить страну в 1975 году, — обратил внимание он. — Цитата Хо Ши Мина “Нет ничего дороже независимости и свободы” стала руководящим принципом и неоценимой духовной силой вьетнамского народа в деле защиты и строительства мирного, независимого, развитого и интегрированного Вьетнама».
Нгуен Ван Чунг отметил: «За 80 лет строительства и развития Вьетнам сильно поднялся из раздираемой войной страны, провел обширную модернизацию и международную интеграцию и стал одной из ведущих динамично развивающихся экономик в регионе, заняв 35-е место среди крупнейших экономик мира. Со средним ростом ВВП на 6−7% в течение многих лет подряд Вьетнам является привлекательным местом для международных инвесторов. Жизнь людей постоянно улучшается, процент бедных резко снизился, благосостояние народа увеличилось. Вьетнам добился многих выдающихся достижений в области образования, здравоохранения, цифровой трансформации, зеленой энергетики и устойчивого развития».
Кроме того, Вьетнам последовательно проводит внешнюю политику независимости, опираясь на собственные силы, стремясь к миру, сотрудничеству и развитию, многосторонности и диверсификации отношений, желании быть другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества.
«На сегодняшний день Вьетнам установил дипломатические отношения с 194 странами. Вьетнам выстроил стратегическое партнерство, всеобъемлющее стратегическое партнерство и всеобъемлющее партнерство с 38 странами, включая всех постоянных членов Совета Безопасности ООН и экономики G7, тем самым подтвердив свои высокие позиции и престиж на международной арене», — сказал посол. -0-