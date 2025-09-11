Нгуен Ван Чунг: Вьетнам на протяжении 80 лет независимости последовательно реализует мирную внешнюю политику

«Это стремление к независимости и свободе побудило вьетнамский народ преодолеть многие трудности и лишения, чтобы завоевать независимость в 1945 году, одержать победу над колониализмом в 1954 году и воссоединить страну в 1975 году, — обратил внимание он. — Цитата Хо Ши Мина “Нет ничего дороже независимости и свободы” стала руководящим принципом и неоценимой духовной силой вьетнамского народа в деле защиты и строительства мирного, независимого, развитого и интегрированного Вьетнама».