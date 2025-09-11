Принц Гарри одной фразой оценил состояние онкобольного Карла III после их встречи

Герцог Сассекский принц Гарри после встречи с отцом, королем Великобритании Карлом III, рассказал, что тот чувствует себя хорошо. Сын провел с больным раком родителем чуть менее часа, а спустя еще около получаса после встречи сообщил журналистам о его здоровье.
— С ним все хорошо, спасибо, — передает слова принца Гарри газета New York Post.
Герцог Сассекский 10 сентября встретился с Карлом III в Кларенс-Хаус, его лондонской резиденции. Эта встреча двух членов королевской семьи стала первой с февраля 2024 года — предыдущая состоялась спустя несколько дней после того, как 76-летний монарх сообщил о лечении от неизвестной формы рака.
По данным журналистов, принц Уильям ранее наотрез отказался от примирения с братом и крайне негативно отнесся к встрече принца Гарри с Карлом III. В частных разговорах принц охарактеризовал возможное общение брата с королем как «ужасную идею».
Появилась информация о том, что состояние здоровья Карла III, который продолжает борьбу с онкологией, резко ухудшилось. «Вечерняя Москва» обсудила с онкологом Евгением Черемушкиным, о чем говорят подобные признаки и как быстро может прогрессировать болезнь короля.