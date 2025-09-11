Принц Гарри одной фразой оценил состояние онкобольного Карла III после их встречи

Герцог Сассекский принц Гарри после встречи с отцом, королем Великобритании Карлом III, рассказал, что тот чувствует себя хорошо. Сын провел с больным раком родителем чуть менее часа, а спустя еще около получаса после встречи сообщил журналистам о его здоровье.