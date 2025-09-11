В Иркутске прошел первый региональный эндокринологический съезд

Первый региональный эндокринологический съезд «Новые горизонты Сибири и Дальнего Востока» состоялся в Иркутске. Мероприятие прошло 5−6 сентября в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
Событие объединило более 1000 врачей-эндокринологов и медицинских специалистов России. Участники съезда обсудили актуальные вопросы диагностики и лечения эндокринных заболеваний, включая сахарный диабет, ожирение и онкоэндокринологию. Особое внимание уделили проблеме йододефицита, от которого страдает от 50 до 70% населения Иркутской области. Съезд стал площадкой для обмена опытом и обсуждения современных методов лечения, а также применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в эндокринологии.
«Запоследние годы в регионе заметно укрепилась эндокринологическая служба. В области действует типовая система оказания эндокринологической помощи на трех уровнях, включающих деятельность фельдшерско-акушерских пунктов, районных поликлиник и больниц, межрегиональных и регионального эндокринологических центров», — отметил министр здравоохранения региона Андрей Модестов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.