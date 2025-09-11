В Иркутске прошел первый региональный эндокринологический съезд

Событие объединило более 1000 врачей-эндокринологов и медицинских специалистов России. Участники съезда обсудили актуальные вопросы диагностики и лечения эндокринных заболеваний, включая сахарный диабет, ожирение и онкоэндокринологию. Особое внимание уделили проблеме йододефицита, от которого страдает от 50 до 70% населения Иркутской области. Съезд стал площадкой для обмена опытом и обсуждения современных методов лечения, а также применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в эндокринологии.