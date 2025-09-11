Опубликована архитектура программы промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь»

В качестве участников на выставку прибудут такие российские компании, как 1С, Ростех, Нацпроектстрой, Авангард, АВТОВАЗ, Полема и другие. Ожидаются также и региональные экспозиции. Сообщается, что наличие стендов уже подтвердили Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Тульская, Кировская, Ярославская, Ульяновская, Челябинская области и другие. На мероприятии свои технологических разработки представят и белорусские компании, в числе которых БЕЛАЗ, МАЗ, БМЗ, Гомсельмаш, Белпромпроект, а также представители профильных Министерств и организаций.