Опубликована архитектура программы промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь»

Регистрация на Международную выставку, которая пройдет в Минске с 29 сентября по 1 октября, уже открыта.

Источник: Комсомольская правда

В конце сентября в Минске состоится Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь». Она пройдет с 29 сентября по 1 октября в выставочном центре «BELEXPO» и станет важной стратегической платформой для демонстрации передовых технологий, установления новых деловых контактов и обсуждения вопросов промышленного сотрудничества между предприятиями из Российской Федерации, Белоруссии и других стран Евразийского экономического союза (ЕЭАС).

В качестве участников на выставку прибудут такие российские компании, как 1С, Ростех, Нацпроектстрой, Авангард, АВТОВАЗ, Полема и другие. Ожидаются также и региональные экспозиции. Сообщается, что наличие стендов уже подтвердили Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Тульская, Кировская, Ярославская, Ульяновская, Челябинская области и другие. На мероприятии свои технологических разработки представят и белорусские компании, в числе которых БЕЛАЗ, МАЗ, БМЗ, Гомсельмаш, Белпромпроект, а также представители профильных Министерств и организаций.

На минской выставке планируется представить выставочную экпозицию широкого спектра технологических решений: от автомобильной промышленности и авиастроения до робототехники и инновационных медицинских решений. Отметим, что особое внимание на мероприятии будет уделено совместным проектам России и Республики Беларусь.

Так, к примеру, одна из компаний-участниц Ульяновской области представит дрон «Пиранья-13», который может доставлять малые грузы. В сфере медицины зрителям покажут кольпоскоп напольный бинокулярный КНб-04LED- «Зенит». Он предназначен для диагностики гинекологических заболеваний. В области авиации гостям выставки презентуют макет самолета ТУ-214, современного среднемагистрального лайнера. Известно, что общая площадь выставочной экспозиции составит 15 000 квадратных метров.

Регистрация на Международную промышленную выставку «ИННОПРОМ. Беларусь» уже открыта. Там же предусмотрены различные форматы участия, в том числе бесплатное посещение выставки.