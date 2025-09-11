В Молдове резко холодает и надвигаются ливни: Сколько продлится нашествие осени

В пятницу, 12 сентября, в Кишиневе днем +19, облачно, ветер 11 км/час, максимальные порывы — 30 км/час. Синоптики прогнозируют дожди. Ночью около 14 градусов со знаком плюс.
В прошлом году в этот день в столице было +23.
На юге Молдовы днем +23, ночью +18, облачно.
На севере страны днем +18, ночью около 14 со знаком плюс. Дожди.
Несмотря на осадки, на всей территории Молдовы действует желтый код опасности пожаров.
Уже с субботы, 13 сентября, температура воздуха опять повысится. Как бы при таком раскладе Бабье Лето не пропустить.
На всей территории Молдовы действует желтый код опасности пожаров. Фото: meteo.md.
