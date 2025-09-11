Житель Подмосковья построил передвижной дом и закрыл четыре ипотеки

Житель Подмосковья четыре раза переносил свой дом для оформления новых ипотечных кредитов под льготный процент. Мужчина нанимал специалистов, которые перемещали здание на сваях с одного участка на другой, после чего он представлял его банкам как новый объект недвижимости.
Самое большое расстояние, на которое перемещался дом, составило 70 метров.
— На каждом новом месте темщик фоткал дом и отправлял отчет в банк — так он засвидетельствовал, что не зря несколько раз получил льготную ипотеку. В финале предприимчивый владелец благополучно продал дом вместе с участком — деньги ему нужны были для бизнеса, — передает Telegram-канал Mash.
Риелтор Владимир Шмелев рассказал, что воспользоваться семейной ипотекой можно несколько раз — в случае, если кредит по семейной ипотеке взяли до 23 декабря 2023 года и успешно погасили, а в семье на момент подачи новой заявки появился еще один ребенок. Также кредит можно взять на второго супруга, если он ранее не пользовался этой программой. По словам специалиста, всего семейную ипотеку можно взять четыре раза.