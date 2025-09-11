Житель Подмосковья построил передвижной дом и закрыл четыре ипотеки

Риелтор Владимир Шмелев рассказал, что воспользоваться семейной ипотекой можно несколько раз — в случае, если кредит по семейной ипотеке взяли до 23 декабря 2023 года и успешно погасили, а в семье на момент подачи новой заявки появился еще один ребенок. Также кредит можно взять на второго супруга, если он ранее не пользовался этой программой. По словам специалиста, всего семейную ипотеку можно взять четыре раза.