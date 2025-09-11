Депутат Бессараб поддержала снижение возраста для получения повышенной пенсии

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает снижение возраста для фиксированных выплат к страховой пенсии с 80 до 70 лет. Инициатива предлагает внести изменения в закон «О страховых пенсиях». В настоящее время люди, достигшие возраста 80 лет или являющиеся инвалидами I группы, могут рассчитывать на повышение фиксированной страховой пенсии по старости, а также страховой пенсии по инвалидности на 100%.