Депутат Бессараб поддержала снижение возраста для получения повышенной пенсии

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью изданию «Лента.ру» поддержала инициативу о снижении возраста для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет.
Депутат уточнила, что первоначально фиксированную часть повысили для инвалидов первой группы и 80-летних. Однако через некоторое время требования об инвалидности убрали.
По ее словам, зачем пожилому человеку проходить дополнительные какие-то комиссии, доказывать инвалидность, если в 80 лет, по убеждению медицинского сообщества, человек в среднем становится зависим от чужой помощи и ему требуется большие расходы на лекарства.
Политик подчеркнула, что повышение фиксированной части выплаты касается только получателей страховой пенсии, но не социальной.
Бессараб полагает, что для изменения этой нормы нужен анализ совместно с медицинским сообществом и соответствующего заключения, что в стране уже произошли изменения и люди нуждаются в помощи в более ранние периоды.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает снижение возраста для фиксированных выплат к страховой пенсии с 80 до 70 лет. Инициатива предлагает внести изменения в закон «О страховых пенсиях». В настоящее время люди, достигшие возраста 80 лет или являющиеся инвалидами I группы, могут рассчитывать на повышение фиксированной страховой пенсии по старости, а также страховой пенсии по инвалидности на 100%.