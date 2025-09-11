Рекорд поставлен. Более 500 гитаристов исполнили «Городские цветы» на фестивале в Гомеле

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 500 гитаристов исполнили «Городские цветы» на фестивале в Гомеле в преддверии Дня города, передает корреспондент БЕЛТА.
Открытый фестиваль «Ренессанс гитары» приурочен к 883-й годовщине города над Сожем. Фестивальная площадка разместилась на набережной реки Сож, где собрался сводный гитарный оркестр, чтобы поставить музыкальный рекорд.
Тысячи гомельчан пришли на гала-концерт фестиваля «Ренессанс гитары».
«Каждый год стараемся сделать еще интереснее, ярче и качественнее день рождения нашего любимого Гомеля. Так и возникла идея в честь 883-летия областного центра поставить музыкальный рекорд вместе с заслуженным артистом России Вячеславом Малежиком», — приветствовал участников фестиваля председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов. Он вручил почетному гостю статуэтку в форме рыси — символа Гомеля.
Звездный гость задал настрой для музыкального рекорда. «Для артистов всегда важно, чтобы в зале был аншлаг. И здорово, что сегодня на набережной получилось собрать аншлаг», — поблагодарил артист гитаристов. «Настроили ли гитары?», — уточнил Вячеслав Малежик и предложил перед установлением рекорда потренироваться на его песне «Два билета в бабье лето», продолжив исполнять любимые всеми песни.
Более полутысячи инструменталистов разного возраста на акустических и электрогитарах исполнили популярную песню Максима Дунаевского «Городские цветы». Это максимальное число гитаристов, которые составили сводный оркестр «Ренессанса». Все желающие могли разучить ноты и аккорды песни «Городские цветы» и присоединиться к празднику.
Специальный гость фестиваля — заслуженный артист Российской Федерации, легендарный эстрадный певец, композитор, поэт и мультиинструменталист Вячеслав Малежик подчеркнул, что не раз был в Гомеле, однако всегда слегка волнуется перед выступлением здесь. «В Гомеле очень притязательный зритель, который многое видел и слышал. Воспринимаю его практически как экзаменатора», — отметил он. На сцену артист вышел в компании своей шестиструнной спутницы — гитары.
«Провинциалка», «Звонок другу»… На набережной звучали хиты, над которыми не властно время. Эти композиции наполнены теплотой, лирикой и особенным авторским стилем.
Не обошелся вечер и без сюрпризов. Шестиструнную гитару от гомельчан артист вручил одному из участников сводного оркестра — Артему Полховскому. Молодой человек, несмотря на проблемы со здоровьем, проявляет себя в разных сферах, включая музыку. Парень был удивлен такому подарку. «Гитарой стал заниматься пять лет назад, нравится, как звучит этот инструмент, он помогает развиваться. Осваиваю его самостоятельно», — рассказал он.
Своими творческими номерами поздравили гомельчан и гости из Обнинска, Брянска, Калуги, Могилева.
В этом году международный форум гитаристов отмечает свое 30-летие. Его идейным вдохновителем и организатором является гитарист и композитор, обладатель медали Союза гитарных мастеров Российской Федерации, а также «Гитарного Оскара» за вклад в мировое гитарное искусство Игорь Шошин. За историю фестиваля его участниками стали гитаристы из 20 стран. -0-