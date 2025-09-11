Рекорд поставлен. Более 500 гитаристов исполнили «Городские цветы» на фестивале в Гомеле

Не обошелся вечер и без сюрпризов. Шестиструнную гитару от гомельчан артист вручил одному из участников сводного оркестра — Артему Полховскому. Молодой человек, несмотря на проблемы со здоровьем, проявляет себя в разных сферах, включая музыку. Парень был удивлен такому подарку. «Гитарой стал заниматься пять лет назад, нравится, как звучит этот инструмент, он помогает развиваться. Осваиваю его самостоятельно», — рассказал он.