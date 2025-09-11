Сивак: флагманские проекты Беларуси с Вьетнамом выведут сотрудничество на новый уровень

«Вьетнам — наш давний и проверенный временем партнер в торгово-экономической сфере, — обратил внимание Анатолий Сивак. — В 2023—2024 годах товарооборот между двумя странами достиг рекордных показателей за всю историю взаимоотношений современной Беларуси и Вьетнама, что стало возможным в том числе благодаря соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС, которому в мае исполнилось 10 лет».