Сивак: флагманские проекты Беларуси с Вьетнамом выведут сотрудничество на новый уровень

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вьетнам является проверенным временем партнером Беларуси в торгово-экономической сфере. Это отметил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак 11 сентября на торжественном мероприятии по случаю 80-летия независимости Социалистической Республики Вьетнам, передает корреспондент БЕЛТА.
«Вьетнам — наш давний и проверенный временем партнер в торгово-экономической сфере, — обратил внимание Анатолий Сивак. — В 2023—2024 годах товарооборот между двумя странами достиг рекордных показателей за всю историю взаимоотношений современной Беларуси и Вьетнама, что стало возможным в том числе благодаря соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС, которому в мае исполнилось 10 лет».
Нгуен Ван Чунг: Вьетнам на протяжении 80 лет независимости последовательно реализует мирную внешнюю политику.
Он подчеркнул, что Беларусь всегда готова конструктивно подходить к запросам наших вьетнамских товарищей, касающимся в том числе интересов в Евразийском экономическом союзе.
«Мы твердо нацелены на скорейшее выполнение всех решений 16-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в Ханое в апреле, — заметил заместитель премьер-министра. — Уверен, что совместными усилиями мы определим флагманские проекты, которые придадут новый импульс и выведут наше сотрудничество на новый качественный уровень».
Анатолий Сивак сообщил, что в этом плане придается особое значение организации совместной сборки белорусской техники во Вьетнаме, в том числе для ее экспорта на рынки стран АСЕАН. -0-