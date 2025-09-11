Новый корпус экономического лицея в Новосибирске готов на 60%

Строительство дополнительного корпуса Новосибирского экономического лицея завершено на 60%. Работы проводятся в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
В корпусе на 250 учеников на улице Крылова специалисты завершают фасадные работы, остекление, монтаж кровли и внутренних инженерных сетей. Строительно-монтажные работы планируется закончить до конца 2025 года.
Напомним, новый четырехэтажный корпус площадью 6,2 тысячи кв. метров будет включать учебные кабинеты, мастерские, тренажерный зал, столовую, студию телевидения и звукозаписи. Здание будет адаптировано для маломобильных учащихся.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.