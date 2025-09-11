РСТ: Рейсы в Сочи и Геленджик подешевеют с открытием аэропорта Краснодара

Перелеты в аэропорты Сочи и Геленджика могут стать дешевле после открытия воздушной гавани Краснодара. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
По словам представителей организации, бархатный сезон сейчас находится в самом разгаре, поэтому поток путешественников даже после конца лета держится на высоком уровне. Они отдельно отметили, что курорты Краснодарского края считаются круглогодичными, в том числе благодаря наличию большого числа санаториев.
— Открытие аэропорта положительно скажется на продажах туров в здравницы, отели в первую очередь Анапы и Геленджика. Но существенно наличие полетной программы аэропорта Краснодара скажется на приросте числа бронирования только ближе к новому сезону, — передает официальный Telegram-канал союза.
Представители Министерства транспорта России в тот же день сообщили, что аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов с 09:00 11 сентября. Он не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года в связи с соображениями безопасности.
Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщил, что перевозчик в сентябре этого года планирует запустить прямые рейсы в Краснодар из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска. Кроме того, до конца месяца будут запущены международные перелеты.