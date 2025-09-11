Появилась фотография винтовки, с помощью которой могли убить Чарли Кирка

Напомним, покушение на Чарли Кирка совершили 10 сентября, когда он выступал в Университете долины Юта в городе Орем. Мужчина получил ранение в шею и скончался в больнице. Впоследствии лидер США Дональд Трамп пообещал привлечь к ответственности всех причастных к этому преступлению.