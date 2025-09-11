Появилась фотография винтовки, с помощью которой могли убить Чарли Кирка

Газета The New York Post опубликовала фотографию винтовки, с помощью которой могли убить 31-летнего американского активиста Чарли Кирка.
По данным издания, следователи обнаружили оружие в лесистой местности через некоторое время после убийства. Винтовка была завернута в полотенце.
Кроме того, газета опубликовала снимок с мероприятия, на котором, вероятно, виден преступник. На фотографии некто стоит на крыше здания.
Напомним, покушение на Чарли Кирка совершили 10 сентября, когда он выступал в Университете долины Юта в городе Орем. Мужчина получил ранение в шею и скончался в больнице. Впоследствии лидер США Дональд Трамп пообещал привлечь к ответственности всех причастных к этому преступлению.
При этом ФБР предложило 100 тысяч долларов за информацию о лицах, причастных к убийству Чарли Кирка.