В Пермском крае открылась третья школа креативных индустрий

Школа креативных индустрий начала работу в городе Кунгуре Пермского края, сообщили в региональном министерстве культуры. Новое образовательное учреждение создано на базе Детской школы искусств имени Р. Н. Розен в ходе реализации национального проекта «Семья».
80 учеников будут обучаться по четырем направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, дизайн. Это первая школа креативных индустрий в муниципалитетах края — ранее подобные учреждения были открыты только в Перми.
Школа в Кунгуре сочетает культурные традиции известного ремесленного центра с современным креативным образованием, что создает уникальные возможности для развития творческого потенциала учащихся. Обучение предоставляется бесплатно.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.