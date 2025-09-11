США призвали Индию отказаться от нефти из РФ для заключения торговой сделки

Ранее KP.RU сообщал, что Индия разочаровалась в Соединенных Штатах, которые ставят под угрозу торговые отношения стран. Как считают индийские политики, разногласия между государствами по вопросам тарифов и закупок российской нефти могут нанести серьезный урон долгосрочным отношениям Индии и США.