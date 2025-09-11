Ричмонд
США призвали Индию отказаться от нефти из РФ для заключения торговой сделки

США заявили, что Индия должна отказаться от закупок российской нефти для разрешения торговых споров.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты призвали Индию отказаться от приобретения российской нефти для заключения торговой сделки между странами.

«Полагаю, что все разрешится, когда они перестанут покупать российскую нефть», — заявил глава Министерства торговли США Говард Латник в интервью телеканалу CNBC.

По словам министра, Индия должна открыть свой рынок и отказаться от закупок нефти из России, чтобы разрешить торговые споры с США.

Ранее KP.RU сообщал, что Индия разочаровалась в Соединенных Штатах, которые ставят под угрозу торговые отношения стран. Как считают индийские политики, разногласия между государствами по вопросам тарифов и закупок российской нефти могут нанести серьезный урон долгосрочным отношениям Индии и США.