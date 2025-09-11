США призвали Индию отказаться от нефти из РФ для заключения торговой сделки

Соединенные Штаты призвали Индию отказаться от приобретения российской нефти для заключения торговой сделки между странами.
«Полагаю, что все разрешится, когда они перестанут покупать российскую нефть», — заявил глава Министерства торговли США Говард Латник в интервью телеканалу CNBC.
По словам министра, Индия должна открыть свой рынок и отказаться от закупок нефти из России, чтобы разрешить торговые споры с США.
Ранее KP.RU сообщал, что Индия разочаровалась в Соединенных Штатах, которые ставят под угрозу торговые отношения стран. Как считают индийские политики, разногласия между государствами по вопросам тарифов и закупок российской нефти могут нанести серьезный урон долгосрочным отношениям Индии и США.