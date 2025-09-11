С 1 октября военным и сотрудникам ряда ведомств повысят оклады на 7,6%

С 1 октября в России повысят оклады военнослужащих и сотрудников ряда федеральных ведомств. Согласно постановлению правительства, рост составит 7,6% вместо 4,5%.
Документ распространяется на военнослужащих по призыву и контракту, а также на сотрудников войск национальной гвардии, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и федеральной фельдъегерской связи.
Индексации подлежат должностные оклады и выплаты по званиям.
При расчете новые суммы будут округляться в большую сторону до целого рубля. Финансирование обеспечат за счет средств федерального бюджета.
