Поддержку молодых специалистов в сельском хозяйстве обсудили профсоюзы

Помощник бригадира производственной бригады в растениеводстве СПК «Свитязянка-2003» Алексей Батуро в своем выступлении отметил, что ему сначала было волнительно брать на себя роль руководителя одного из структурных подразделений. «Мне понадобилось время, чтобы влиться в коллектив и выбрать для себя правильные ориентиры. Почувствовать себя частью команды мне помогли руководитель хозяйства и главный агроном, они стали для меня первыми наставниками. Я очень рад, что всегда могу обратиться к ним за советом. Это придает уверенности в дальнейшей работе и помогает не падать духом», — поделился он и подчеркнул, что в СПК очень ценятся молодые специалисты.