Поддержку молодых специалистов в сельском хозяйстве обсудили профсоюзы

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержку молодых специалистов, карьерные перспективы учащихся и тех, кто еще только планирует связать свой трудовой путь с сельским хозяйством, обсудили сегодня на республиканском профсоюзном молодежном форуме «В единстве молодежи — наше будущее» в Пинске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов.
Организатором мероприятия выступил Белорусский профсоюз работников АПК. Участие в форуме приняли порядка 200 человек. «Центром внимания участников форума стали вопросы поддержки молодых специалистов, карьерные перспективы учащихся и тех, кто еще только планирует связать свой трудовой путь с сельским хозяйством», — отметили в пресс-службе.
Мероприятие началось с митинга-реквиема у мемориального комплекса освободителям Пинска. Руководство ФПБ, отраслевого профсоюза, представители органов власти, молодежь возложили цветы к мемориалу. Далее участники форума встретились на диалоговой площадке, которая состоялась на базе Пинского аграрного технологического колледжа.
Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько призвал участников форума открыто обсудить насущные вопросы. «У нас с вами могут быть разные жизненные установки. Допускаю, что в своей работе мы можем где-то не заметить важные именно для вас аспекты. Поэтому призываю вас к открытому диалогу. Высказывайте свои идеи, предложения, свое видение того, какие вопросы сегодня требуют первостепенного внимания и как в целом можно повысить престиж работы на селе», — сказал он.
Форум состоятся в преддверии Дня народного единства, поэтому участники мероприятия затрагивали темы сохранения исторической памяти, вопросы мира и безопасности. Председатель ФПБ отметил, что невозможно обеспечить безопасность и защитить суверенитет страны без устойчивой и эффективной социально-экономической системы. Ее важная составляющая — дальнейшее развитие экономики, в том числе сферы АПК.
«Технологии в сельском хозяйстве развиваются стремительно. Но самое главное — люди. Поэтому поддержка аграриев, молодых специалистов — всегда в приоритете профсоюзов», — подчеркнул Юрий Сенько.
«Что касается дополнительных гарантий для работников, то наш отраслевой профсоюз агропромышленного комплекса совместно с профильным министерством и нанимателями постоянно ведут работу по расширению дополнительных гарантий для молодых специалистов, — добавил Юрий Сенько. — С этого года начало действовать новое отраслевое тарифное соглашение. Благодаря договоренностям, достигнутым социальными партнерами на республиканском уровне, коллективные договоры предприятий АПК дополняются новыми гарантиями и бонусами для работников. Дополнительные гарантии касаются различных аспектов: помощь в решении жилищных вопросов, материальная поддержка, наставничество».
К слову, место проведения форума выбрано не случайно. В Брестском области, и на Пинщине в частности, достаточно высокий показатель закрепляемости молодежи на селе. Во многом благодаря тому, что коллективные договоры сельхозорганизаций региона содержат немало дополнительных гарантий и стимулирующих бонусов для молодежи.
«Практика показывает: там, где к вопросам закрепления кадров подходят системно, всегда есть результат. Сегодня практически все колдоговоры сельхозорганизаций содержат норму об установлении единовременных выплат в размере 100−200 базовых величин при заключении контракта со специалистами на срок не менее 5 лет. В ряде хозяйств были приняты решения увеличить суммы выплат при продлении трудовых отношений. Например, в ОАО “Оснежицкое” Пинского района коллективным договором предусматривается выплата в 300 базовых величин специалистам, заключившим повторный контракт на максимальный срок. Такая же норма действует и в еще одной организации района — ОАО “Ласицк”, — рассказал Юрий Сенько.
В свою очередь председатель Белорусского профсоюза работников АПК Василий Хватик отметил, что отраслевой профсоюз проводит такие мероприятия на постоянной основе. В этом году масштабный форум уже принимала Горецкая сельхозакадемия.
Василий Хватик подчеркнул, что нужно системно работать с молодежью. «Важны каждая встреча, каждый откровенный разговор с молодыми людьми. Очень много молодых людей хотят услышать, как сегодня устроена жизнь и работа на селе. Поэтому мы открыто рассказываем обо всем на конкретных примерах. Сегодня о своей работе и жизни рассказывали ребята, которые работают специалистами, а некоторые уже в молодом возрасте стали руководителями и возглавляют хозяйства», — отметил председатель отраслевого профсоюза.
Отдельное внимание во время форума было уделено системе наставничества. Практика показывает, что важны не только материальные бонусы, но и отношение руководства к молодым кадрам, поддержка старших коллег и тот климат, который складывается в коллективах. К слову, спикерами форума выступали и представители молодежи. Среди них — как молодые специалисты, так и молодые руководители.
Помощник бригадира производственной бригады в растениеводстве СПК «Свитязянка-2003» Алексей Батуро в своем выступлении отметил, что ему сначала было волнительно брать на себя роль руководителя одного из структурных подразделений. «Мне понадобилось время, чтобы влиться в коллектив и выбрать для себя правильные ориентиры. Почувствовать себя частью команды мне помогли руководитель хозяйства и главный агроном, они стали для меня первыми наставниками. Я очень рад, что всегда могу обратиться к ним за советом. Это придает уверенности в дальнейшей работе и помогает не падать духом», — поделился он и подчеркнул, что в СПК очень ценятся молодые специалисты.
Финальной точкой форума стало чествование представителей молодежи, которые продемонстрировали лучшие показатели во время уборочной кампании. «Было очень приятно поощрить лучших специалистов, которые отличились на уборке 2025 года. Это и девушки, и молодые ребята, которые показали очень хорошие результаты. Приятно видеть поколение, которое гордится своей профессией и получает хорошие результаты», — резюмировал Юрий Сенько. -0-