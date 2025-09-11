Ричмонд
«Польша действует в логике, которая работает долгие годы: поддерживать градус ненависти к России. Поводы могут быть любые. Можно вспомнить, как в прошлом году на территорию Польши залетели ракеты хунты (речь о киевском режиме. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Михаил Онуфриенко.

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реакция Варшавы на нарушение воздушного пространства Польши дронами говорит о том, что руководству этой страны нужно поддерживать градус антироссийской истерии. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

«Польша действует в логике, которая работает долгие годы: поддерживать градус ненависти к России. Поводы могут быть любые. Можно вспомнить, как в прошлом году на территорию Польши залетели ракеты хунты (речь о киевском режиме. — Прим. БЕЛТА). Был убит польский крестьянин, была повреждена сельскохозяйственная техника… Но даже смерть поляка не вызвала такой реакции», — сказал Михаил Онуфриенко.

Онуфриенко объяснил, почему будет усиливаться популярность ШОС.

Эксперт обратил внимание, что размещенные фотографии упавшего БПЛА «Гербера» доказывают, что это не ударный, а ложный беспилотник. Такие БПЛА запускают для того, чтобы отвлекать ПВО противника. «Они не несут боевой части. Это доказывают фотографии упавшей в поле “Герберы”, характер повреждения крыши одного из строений. Ни следов взрыва, ни следов пожара просто нет», — подчеркнул он.

В то же время, добавил Михаил Онуфриенко, реакцию польского руководства можно сравнить с истерикой, хотя в действительности никто не собирается воевать с Польшей. «Но им нужно поддерживать градус антироссийской истерии. Граждане в том числе Польши должны понимать, почему их деньги уходят не на социалку, а на вооружение киевской хунты», — резюмировал эксперт. -0-

