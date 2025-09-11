В Озерскую больницу Подмосковья поступило эндоскопическое оборудование

Современные аппараты для проведения эндоскопических исследований начали работать в Озерском подразделении Коломенской больницы. Новое оборудование было приобретено в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Медики уже оценили возможности техники: с ее помощью проведены 34 гастроскопических и 6 колоноскопических обследований. Производительность аппаратов позволяет выполнять до восьми диагностических процедур ежедневно.
Ключевое преимущество нового оборудования — возможность передавать высококачественное изображение с видеокамеры на большой экран. Это позволяет врачу детально рассмотреть все области исследуемых органов и при необходимости точно произвести забор материала для дальнейших анализов.
«Любую болезнь гораздо проще предупредить, чем лечить ее последствия. Техника позволит расширить перечень диагностических исследований, которые жители Озер могут пройти в своем городе», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.