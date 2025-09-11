Лукашенко: Россия готова выполнять договоренности по Украине

Россия готова соблюдать договоренности по мирному урегулированию военного конфликта на Украине, поэтому сейчас перспектива окончания боевых действий зависит от Европы. Об этом в четверг, 11 сентября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам главы государства, европейские страны уверены, что смогут помочь украинской стороне одолеть российскую армию на поле боя. Однако Лукашенко подчеркнул, что «этого никогда не будет».
— То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать это. Мы уже не единожды с президентом России обсуждали, — передает слова президента «БелТА».
Президент США Дональд Трамп 9 сентября заявил, что Россия намеренно затягивает процесс принятия решения по военному конфликту на Украине. Он также выразил мнение, что нынешняя ситуация заметно осложнилось из-за «взаимной вражды» Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Глава Белого дома 8 сентября заявил, что поговорит с Путиным в течение следующих нескольких дней. Зеленский в свою очередь выразил разочарование в связи с отказом пригласить представителей Украины на саммит на Аляске, где прошли переговоры лидеров России и США.