Лукашенко: Россия готова выполнять договоренности по Украине

Глава Белого дома 8 сентября заявил, что поговорит с Путиным в течение следующих нескольких дней. Зеленский в свою очередь выразил разочарование в связи с отказом пригласить представителей Украины на саммит на Аляске, где прошли переговоры лидеров России и США.