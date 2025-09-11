Первый в мире ИИ-министр будет отвечать за госзакупки: вот в какой стране высокий пост заняла нейросеть

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин высказался относительно возможности использования ИИ для определения ключевой ставки. По словам главы государства, возможности ИИ можно использовать при принятии решений во всех сферах, включая область ответственности ЦБ РФ. При этом окончательные решения должны принимать конкретные люди, которые несут персональную ответственность за их последствия, подчеркнул российский лидер.