Первый в мире ИИ-министр будет отвечать за госзакупки: вот в какой стране высокий пост заняла нейросеть

В Албании модель на базе искусственного интеллекта (ИИ) будет использоваться в качестве «ИИ-министра» по государственным закупкам. Модели присвоили название Diella. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на слова премьер-министра страны Эди Рама.
«Diella первый член правительства, которого не существует физически, но он виртуально сделан на базе ИИ», — пояснил глава кабмина.
Премьер отметил, что решения по государственным тендерам будут переданы ИИ-модели с целью создания «на 100% неподкупной» системы госзакупок. Diella уже используется в работе государственной цифровой платформы e-Albania, предоставляющей доступ к большинству госуслуг, добавил он.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин высказался относительно возможности использования ИИ для определения ключевой ставки. По словам главы государства, возможности ИИ можно использовать при принятии решений во всех сферах, включая область ответственности ЦБ РФ. При этом окончательные решения должны принимать конкретные люди, которые несут персональную ответственность за их последствия, подчеркнул российский лидер.