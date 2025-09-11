Нгуен Ван Чунг: Вьетнам высоко ценит сотрудничество с Беларусью и благодарен за поддержку

Дипломат подчеркнул, выступая на мероприятии: «На своем пути развития Вьетнам всегда благодарен за ценное товарищество, обмен и поддержку Беларуси как верного друга, а теперь и стратегического партнера Вьетнама. Отношения между Вьетнамом и Беларусью постоянно развиваются, основываясь на политическом доверии, глубоком взаимопонимании между двумя народами, а также на общих ценностях мира, независимости, свободы, прогресса и процветания».