Нгуен Ван Чунг: Вьетнам высоко ценит сотрудничество с Беларусью и благодарен за поддержку

Дипломат подчеркнул, выступая на мероприятии: «На своем пути развития Вьетнам всегда благодарен за ценное товарищество, обмен и поддержку Беларуси как верного друга, а теперь и стратегического партнера Вьетнама».

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вьетнам высоко ценит сотрудничество с Беларусью и благодарен за поддержку. Это подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь Нгуен Ван Чунг 11 сентября на торжественном мероприятии по случаю 80-летия независимости этой страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Символично, что сегодня Нгуен Ван Чунг вручил верительные грамоты Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Нгуен Ван Чунг: Вьетнам на протяжении 80 лет независимости последовательно реализует мирную внешнюю политику.

Дипломат подчеркнул, выступая на мероприятии: «На своем пути развития Вьетнам всегда благодарен за ценное товарищество, обмен и поддержку Беларуси как верного друга, а теперь и стратегического партнера Вьетнама. Отношения между Вьетнамом и Беларусью постоянно развиваются, основываясь на политическом доверии, глубоком взаимопонимании между двумя народами, а также на общих ценностях мира, независимости, свободы, прогресса и процветания».

Посол выразил мнение, что отношения между двумя странами набрали мощный оборот после государственного визита Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Беларусь в мае 2025 года. «Для углубления стратегического партнерства был обсужден ряд новых проектов и планов сотрудничества, полных ожиданий как для Вьетнама, так и для Беларуси», — заметил дипломат.

«От имени правительства и народа Вьетнама я хотел бы выразить глубокую признательность правительству и народу Беларуси за то, что они всегда оказывают нашей стране свою искреннюю и ценную поддержку, — обратил внимание Нгуен Ван Чунг. — Вьетнам всегда придает большое значение традиционной дружбе и стратегическому партнерству с Беларусью и желает их дальнейшего развития».

Он также выразил глубокую признательность присутствующим на встрече ветеранам и вьетнамской общине, которая изо дня в день продолжает строить мост дружбы между двумя народами. «Это яркое свидетельство доброй дружбы между Вьетнамом и Беларусью», — резюмировал дипломат. -0-

