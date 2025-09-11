Московское «Динамо» одержало первую победу в сезоне в регулярном чемпионате КХЛ

Для столичного клуба эта победа стала первой в текущем сезоне. В двух предыдущих играх динамовцы уступили «Сочи» со счетом 2:3 и ЦСКА со счетом 2:6. В следующем матче, который состоится в субботу, 13 сентября, клуб сыграет на выезде с омским «Авангардом», передает агентство городских новостей «Москва».