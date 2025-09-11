Московское «Динамо» одержало первую победу в сезоне в регулярном чемпионате КХЛ

Московский хоккейный клуб «Динамо» в четверг, 11 сентября, обыграл в гостях магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1 по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе «Динамо» отличился Фредрик Классон, забивший шайбу на 48-й минуте встречи, у «Металлурга» гол числится за нападающим Дмитрием Силантьевым — он сровнял счет на 54-й минуте. В серии буллитов лучше оказались московские хоккеисты.
Для столичного клуба эта победа стала первой в текущем сезоне. В двух предыдущих играх динамовцы уступили «Сочи» со счетом 2:3 и ЦСКА со счетом 2:6. В следующем матче, который состоится в субботу, 13 сентября, клуб сыграет на выезде с омским «Авангардом», передает агентство городских новостей «Москва».
5 июля стало известно, что канадский хоккейный тренер Боб Хартли подписал контракт с руководством российского хоккейного клуба «Локомотив» и занял должность его главного тренера. В клубе канадцу пожелали достичь больших успехов вместе со спортсменами. 17 июня хоккейный клуб ЦСКА сообщил, что Игорь Никитин стал новым главным тренером — специалист подписал контракт с руководством клуба на пять лет.