Президент Венесуэлы Мадуро запустил план активной обороны страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в действие план активной обороны страны в четверг, 11 сентября.
«Мы сообщаем стране о вводе в действие плана “Независимость 200: активное сопротивление и постоянная наступательная операция”», — заявил глава государства в прямом эфире телеканала Venezolana de Television.
В объявлении Мурадо сообщил о развертывании оперативных мероприятий Вооруженных сил и народного ополчения по комплексной обороне страны на всей территории Венесуэлы. По словам президента, войска готовы к выполнению боевых задач в любых нестандартных ситуациях.
Ранее KP.RU сообщал, что Николас Мадуро призвал развернуть 25 тысяч военнослужащих страны на границе с Колумбией, а также на Карибском и Атлантическом побережье в ответ на удары США по кораблям государства.