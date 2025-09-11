В Тюменской области пройдет региональный форум добровольцев

Региональный форум добровольцев состоится с 12 по 14 сентября в Тюменской области, сообщили во Дворце творчества и спорта «Пионер». Мероприятие организовано в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети».
Форум пройдет на базе оздоровительно-образовательного центра «Витязь». Его участниками станут более 300 активных добровольцев и организаторов волонтерской деятельности региона. В программе — выступления федеральных и региональных экспертов, обучающие площадки, обсуждение мер поддержки добровольцев и подведение итогов Областной школы социального проектирования.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.