Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Искусственный интеллект назначили министром в Албании

Новым министром государственных закупок Албании станет искусственный интеллект (ИИ) по имени Диэлла, что означает «солнце». Об этом рассказал премьер-министр республики Эди Рама.

Новым министром государственных закупок Албании станет искусственный интеллект (ИИ) по имени Диэлла, что означает «солнце». Об этом рассказал премьер-министр республики Эди Рама.

По словам главы правительства, Албания станет первой в мире страной, которая назначит нейросеть на должность министра. Обслуживанием Диэллы займется специальное подразделение, так она не будет присутствовать на заседаниях лично.

— Цель: тендеры, «на 100 процентов неподкупные», и расходы, «на 100 процентов понятные» общественности. По словам чиновников, ранее Диэлла работала виртуальным помощником правительственного портала e-Albania. Рама добавил, что структура поддержки сможет свободно нанимать таланты со всего мира, — передает газета Tema.

Исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что ИИ усложняет поиск работы для начинающих специалистов в возрасте около 22−25 лет в некоторых наиболее подверженных его влиянию сферах.

Эксперты Лаборатории языковой конвергенции Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» разработали специальный «эмоциональный словарь» для обучения ИИ человеческим чувствам.