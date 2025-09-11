Искусственный интеллект назначили министром в Албании

Новым министром государственных закупок Албании станет искусственный интеллект (ИИ) по имени Диэлла, что означает «солнце». Об этом рассказал премьер-министр республики Эди Рама.
По словам главы правительства, Албания станет первой в мире страной, которая назначит нейросеть на должность министра. Обслуживанием Диэллы займется специальное подразделение, так она не будет присутствовать на заседаниях лично.
— Цель: тендеры, «на 100 процентов неподкупные», и расходы, «на 100 процентов понятные» общественности. По словам чиновников, ранее Диэлла работала виртуальным помощником правительственного портала e-Albania. Рама добавил, что структура поддержки сможет свободно нанимать таланты со всего мира, — передает газета Tema.
Исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что ИИ усложняет поиск работы для начинающих специалистов в возрасте около 22−25 лет в некоторых наиболее подверженных его влиянию сферах.
Эксперты Лаборатории языковой конвергенции Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» разработали специальный «эмоциональный словарь» для обучения ИИ человеческим чувствам.