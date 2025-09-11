В Петербурге создадут научно-исследовательский центр в сфере автомобилестроения

Новый научно-исследовательский центр в Шушарах будет технологически связан с петербургским автозаводом с высокой локализацией отечественной сборки автомобилей. Запуск автозавода планируется в рамках специального инвестиционного контракта. На новой площадке будут проводиться исследовательские работы, а также разрабатываться инновационные технологии с последующим трансфером на производство.