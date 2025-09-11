Ричмонд
Жители Красноярского края поедут на Всемирный фестиваль молодежи

В делегацию вошли 25 активных молодых общественных деятелей региона.

Красноярский край на слете Всемирного фестиваля молодежи представят 15 жителей, сообщили в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития региона. Мероприятие пройдет с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде и соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети».

Событие объединит 2000 участников из России и зарубежных стран. В делегацию вошли активные общественные деятели региона: представители Движения первых, Молодежного правительства дублеров, лауреаты творческих конкурсов и молодые ученые. Также среди участников — студентка Сибирского федерального университета из Пакистана Майя Заиди. Слет пройдет в формате интерактивной модульной площадки с иммерсивными шоу, воркшопами, мастер-классами от ведущих экспертов и кастингами проектов. Участники смогут испытать себя в экстремальных видах спорта и творческих активностях.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.