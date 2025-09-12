Кондратьев оценил потенциал колледжей Кубани

Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил Краснодарский машиностроительный колледж, ставший одной из ключевых площадок подготовки кадров для промышленных предприятий региона. Вместе с ним учреждение осмотрели его заместители и представители профильных министерств.
Главной темой визита стала роль среднего профессионального образования в развитии экономики края и подготовке специалистов, способных работать в условиях современной промышленности.
Кондратьев уделил особое внимание учебной базе колледжа. Он оценил мастерские инженерного дизайна, добычи нефти и газа, лаборатории программирования и автоматизации, а также участки, где осваиваются токарные и фрезерные работы. Губернатор отметил, что важно не просто обучать студентов работе с оборудованием, но и развивать у них умение нестандартно мыслить, находить технические решения, ориентируясь на реальные запросы производства.
В колледже прошла встреча с учащимися из разных районов края — это были призёры профессиональных чемпионатов, обладатели стипендий, волонтёры и активисты. Губернатор подчеркнул, что именно такие молодые люди в будущем должны стать основой промышленного рывка региона. Он напомнил, что Кубань уже вошла в тройку лидеров по темпам развития промышленности в стране, и теперь главная задача — сохранить этот темп за счёт подготовки высококвалифицированных кадров.
Одним из ключевых направлений работы, по мнению Кондратьева, должно стать тесное сотрудничество образовательных учреждений с предприятиями. Он выразил уверенность, что именно на таких связях строится эффективная система профобразования, где студенты не просто учатся по учебникам, а сразу погружаются в производственные задачи и получают опыт работы с современным оборудованием.
Кроме того, губернатор поддержал инициативу по поощрению победителей федерального этапа чемпионата «Профессионалы». Студенты, которые добиваются высоких результатов на всероссийском уровне, будут получать дополнительную краевую премию — это станет стимулом для дальнейшего профессионального роста и мотивирует других ребят стремиться к лучшим результатам.
По словам Кондратьева, региону нужны не просто исполнители, а инженеры и мастера нового поколения, которые готовы менять производственные процессы, предлагать идеи и принимать конкретные решения. Именно на таких специалистов будет делать ставку Кубань в ближайшие годы.