Кондратьев оценил потенциал колледжей Кубани

В колледже прошла встреча с учащимися из разных районов края — это были призёры профессиональных чемпионатов, обладатели стипендий, волонтёры и активисты. Губернатор подчеркнул, что именно такие молодые люди в будущем должны стать основой промышленного рывка региона. Он напомнил, что Кубань уже вошла в тройку лидеров по темпам развития промышленности в стране, и теперь главная задача — сохранить этот темп за счёт подготовки высококвалифицированных кадров.